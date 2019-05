Coalitie rekent op extra zetels in Eerste Kamer

Ondertussen probeert de PvdA op eigen kracht een zevende zetel veilig te stellen. ,,We praten met iedereen’’, zegt een PvdA-woordvoerder. ,,Ook met de SP. Onze relatie met die partij is nog altijd goed.’’ Het negatieve SP-campagnefilmpje over Hans Brusselmans, waarin PvdA’er Frans Timmermans werd beschimpt, lijkt voor een eventuele deal geen roet in het eten te gooien.



,,Tot het laatste moment blijft het spannend’’, voorspelt Ten Cate. ,,Zo heeft Denk niet genoeg Statenleden voor een eigen zetel in de senaat. Maar zij kunnen andere partijen wel aan een restzetel helpen. Het is nog een raadsel of dat gaat gebeuren.’’ Ook is onbekend wat het verstoten Statenlid Robert Baljeu van Forum voor Democratie in Noord-Holland gaat doen.