Coalitie past na ophef belastingplan voor huiseigenaren aan

Toen dat nieuws afgelopen weekeinde uitlekte, stak er een golf van protest los. De maatregel treft vooral gepensioneerden die jarenlang zijn gestimuleerd hun hypotheek af te lossen zodat zij investeerden in hun oude dag. Mensen die hun huis hebben afbetaald krijgen straks een fiscale bijtelling die kan oplopen tot duizenden euro’s per jaar. De belastingmaatregel moet de overheid 1 miljard euro per jaar opleveren.



De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft vanochtend besloten de maatregelen langzamer in te voeren. Oorspronkelijk wilden het nieuwe kabinet de maatregel stapsgewijs in twintig jaar invoeren, zodat ouderen zich financieel kunnen voorbereiden op de nieuwe situatie. Die termijn wordt nu dertig jaar. De partijen hopen daarmee de pijn wat te verzachten.



De aanpassing kon niet meer in het regeerakkoord zelf worden opgenomen. Die was al geschreven. Daarom staat die vermeld in een voetnoot van de brief die informateur Zalm vanmiddag schreef aan de Tweede Kamer: Niet opgenomen in het akkoord maar wel afgesproken door de voorzitters van de vier fracties is verlenging van de termijn van uitfasering van de wet ter bevordering van het financieren van de eigen woning met eigen middelen van twintig jaar naar dertig jaar.



'Pijnlijk'

VVD-leider Rutte erkent dat het een pijnlijke maatregel is. ,,Maar omdat mensen tegenwoordig worden gedwongen af te lossen, zouden de kosten van de Wet Hillen op termijn enorm oplopen. Zouden we dit niet doen, dan zou iedereen straks geen eigenwoningforfait meer betalen. En we moeten ook aan de degelijkheid van de overheidsfinanciën kijken. Door het over dertig jaar uit te smeren, hopen we de pijn te verzachten.’’