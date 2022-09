Coalitie noemt troonrede ‘ongekend’, oppositie vindt koopkrachtpakket ‘veel te laat’

Prinsjesdagplannen waar nog tot het laatste moment aan is gewerkt. Het is een unicum. Maar waar de coalitie spreekt over een ‘ongekend historisch pakket’, vindt de oppositie dat het kabinet onnodig lang heeft getreuzeld. ,,Ze hebben het te lang laten liggen”, briest PVV-leider Geert Wilders.

D66-fractievoorzitter Jan Paternotte is in zijn nopjes. Het kabinet presenteerde ‘het grootste koopkrachtpakket ooit’. ,,Maar dat lag er al hè? Er komt nog meer bij.” Paternotte doelt op het prijsplafond, waardoor mensen met een gemiddelde energierekening een lager tarief gaan betalen. Dat is ‘met stoom en kokend water’ tot stand gekomen, zegt CDA-fractieleider Pieter Heerma.

Oppositiepartijen riepen soms al maanden over een dergelijke maatregel, maar het kabinet kwam pas op het allerlaatste moment met de maatregel op de proppen. ,,Dat het op het laatste moment moet, dan moet dat maar”, wuift Paternotte die beschuldiging weg.

Maar GroenLinks-leider Jesse Klaver begrijpt er niets van dat hij met PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken pas gisteren bij het ministerie van Financiën werd uitgenodigd om over het GL-PvdA-plan voor zo'n energieplafond te praten. ,,We hebben dit in maart al voorgesteld, dit is natuurlijk veel te laat. De koning had het over herstel van vertrouwen. Mensen krijgen dat vertrouwen pas als de politiek ook actie onderneemt.”

Kuiken miste het ‘gevoel van urgentie’ in de troonrede. ,,Het kabinet is doof en blind voor de nood van de mensen thuis. De boodschap is: wacht maar, wacht maar.” Ze zegt goed te begrijpen dat mensen ‘op basis van deze Troonrede geen vertrouwen hebben’.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers hoopt dat de kabinetsplannen juist die extra stap zetten ‘waardoor mensen de winter door gaan komen'. ,,Het doel is om mensen te helpen. Die moeten ook zien: ik word geholpen. Als ze daardoor weer vertrouwen krijgen en de vlaggen weer normaal rood-wit-blauw gaan wapperen, is dat heel mooi.”

CDA’er Heerma erkent dat het prijsplafond laat kwam, maar hoopt wel dat het ervoor zorgt dat mensen ‘meer vertrouwen hebben dat ze hun rekeningen kunnen betalen’. Dat wil niet zeggen dat er volgend jaar alleen Oranjefans langs de route staan en geen demonstranten meer, benadrukt hij. ,,Nederland heeft te maken met een optelsom van crises, dat is niet met een jaar weg.”

Niet alleen somberen

Volgens Paternotte gaf de troonrede wel bemoediging. ,,Het was niet alleen maar somberen, er werd ook vooruitgekeken. De boodschap was: we kunnen dit aan, we kunnen mensen helpen en de problemen aanpakken.”

PVV-leider Wilders hoorde echter ‘een beetje een D66-achtig verhaal’. ,,De koning had het over excuses aanbieden, neem aan dat hij de slavernij bedoelde. Terwijl de Nederlanders helemaal gek worden dat ze in de steek zijn gelaten met de hoge energieprijzen. Dan moet een overheid er zijn. Vandaag komt er, na negen maanden de andere kant op kijken, een eerste plannetje. Vind je het gek dat het vertrouwen dan weg is?” Hij vindt dat het kabinet moet opstappen.

Quote De koning benoemt dat het pijnlijk is dat mensen hun rekeningen niet kunnen betalen. Dat is eigenlijk heel asociaal Lilian Marijnissen, SP

Ook SP-leider Lilian Marijnissen vindt dat ‘Rutte en Kaag plaats moeten maken’. ,,De koning benoemt dat het pijnlijk is dat mensen hun rekeningen niet kunnen betalen. Dat is eigenlijk heel asociaal, want het is geen natuurverschijnsel, het is niet zo dat het kabinet er niks aan kan doen.” Volgens haar had Nederland eerder naar crisismaatregelen in het buitenland moeten kijken. ,,Wat hebben ze al die maanden zitten doen?”

Ook buiten de Kamer wordt kritisch naar de Prinsjesdagplannen gekeken. De Raad van State bespeurt bij het huidige kabinet meer klimaatambitie dan bij het vorige. Maar nog altijd zijn veel beoogde maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen onvoldoende uitgewerkt. Bovendien stelt de belangrijkste adviseur van het kabinet vast dat aan een aantal basisvoorwaarden voor het slagen van de plannen nog niet is voldaan.

Ondanks de goede bedoelingen is het kabinet er volgens vicevoorzitter Thom de Graaf van de Raad van State nog niet in geslaagd prioriteiten te stellen en de plannen concreter te maken. ,,Dat kan je dit nieuwe kabinet misschien nog niet kwalijk nemen, maar het moet er nu wel van komen”, zegt hij.