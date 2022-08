Coalitie hekelt bemoeienis van Financiën met stikstofaanpak: 'Hoe verzin je het?’

met Video Nederland­se militairen gaan Oekraïners trainen in Verenigd Koninkrijk

Nederlandse militairen gaan binnenkort in het Verenigd Koninkrijk ‘op grote schaal’ Oekraïense soldaten trainen in schieten en medische hulp op het slagveld. Nederland sluit zich aan bij de Britten, die eerder al zo'n initiatief hadden aangekondigd. Zij hebben het plan om in totaal 10.000 Oekraïners op te leiden.

15 juli