CIDI wil dat Kamerleden op studiereis naar Auschwitz gaan

Bergkamp laat vandaag weten dat ze het jammer vindt dat het bezoek niet mogelijk was. ,,Zodra de situatie dat toelaat, zal ik het voorstel zeker opnieuw aan de Kamer voorleggen, zodat we kunnen kijken of en hoe we een bezoek aan Auschwitz kunnen organiseren. Als voorzitter hecht ik veel waarde aan herdenken en herinneren. Vrijheid en democratie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en het is belangrijk om de betekenis en waarde van vrijheid te doorgronden, te koesteren en uit te dragen”, aldus Bergkamp.



De poster die FvD gisteren op sociale media plaatste, deed in Den Haag veel stof opwaaien. Meerdere fractievoorzitters spraken hun verontwaardiging uit over de poster, die ook door organisaties als Viruswaarheid en Nederland in Verzet werd ondertekend. ‘Op 5 mei herdenken we 75 jaar vrijheid,’ is op de poster te lezen, met daarbij de jaartallen ‘1945-2020’. Bij het laatste jaartal staat een kruisje.