ChristenUnie wil vernieuwd belastingstelsel: ‘Het is veel te ingewikkeld geworden’

Peilingen zaten er opnieuw flink naast: 'Meeste zijn gewoon, achteraf bezien, niet goed te noemen’

8:04 Tien van de negentien grote Amerikaanse peilingbureaus zaten er naast met hun voorspelling over de uitslag van de verkiezingsstrijd tussen Joe Biden en Donald Trump. Dat komt deels door de manier van peilen, die anders is dan in ons land.