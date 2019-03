ChristenUnie wil een Prins-Bernhardtaks voor woningmarkt

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers stelt vandaag tientallen maatregelen voor om de vastgelopen woningmarkt uit het slop te trekken. ,,De laatste jaren is te veel aan de markt overgelaten'', zegt Segers. ,,We moeten een omgekeerde beweging maken: van woningmarkt naar volkshuisvesting. Starters en ouderen moeten meer perspectief krijgen op een passende woning.‘’ Het kabinetsbeleid, dat is gericht op de nieuwbouw van huizen, gaat de woningnood níet oplossen, stelt Segers. D66-minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken doet volgens hem te weinig. ,,Vorige week zat de minister bij Eva Jinek aan tafel om te praten over nepnieuws. Maar de woningnood in Nederland is veel urgenter, dáár moet ze het over hebben.‘’ Segers wil de overdrachtsbelasting voor particuliere beleggers verhogen van 2 naar 6 procent. ,,Huizen zijn om in te wonen, niet om aan te verdienen'', zegt hij. ,,Particuliere beleggers ontnemen starters op de koopmarkt steeds meer kansen door huizen op te kopen en duur te verhuren.'' Met het geld dat die belastingverhoging oplevert, wil Segers de overdrachtsbelasting voor starters naar nul procent brengen.

Eerder pleitten oppositiepartijen, waaronder de PvdA, ook al voor een belastingverhoging voor beleggers. Segers wil het regeerakkoord niet openbreken, maar het kabinetsbeleid wel 'bijsturen'. Hij zegt nu ook dat woningcorporaties moeten stoppen met de verkoop van sociale huurwoningen. ,,Er zijn er meer dan genoeg verdwenen de afgelopen jaren'', vindt hij. ,,In deze tijd van hoge bouwkosten is het bouwen van een sociale huurwoning veel duurder dan het behouden van een bestaand huurhuis.‘’



Verder moet elke gemeente een vast percentage sociale huur vaststellen bij nieuwbouwprojecten en stelt de ChristenUnie 'dorpendeals' voor, waarbij krimpgemeenten worden geholpen om te voorkomen dat jongeren massaal hun biezen pakken. Als het aan Segers ligt, worden zijn voorstellen nog deze kabinetsperiode uitgevoerd.



In een vólgend regeerakkoord moet de verhuurderheffing voor woningcorporaties van tafel, vindt Segers. ,,Door deze heffing kunnen corporaties minder investeren, en dat is een slechte zaak.‘’



Coalitiepartner VVD gelooft in de vrije woningmarkt, maar Segers drukt de partij op het hart: ,,Geef woningbouwcorporaties de ruimte te doen wat ze vroeger deden: hun sociale taak waarmaken.'' Hij verwijst naar artikel 22 van de grondwet, waarin staat dat 'de bevordering van woongelegenheid voorwerp van zorg is van de overheid'. ,,Het is nu onvoldoende zorg van de overheid.‘’



Segers ziet een trend in de relatie tussen overheid, markt en samenleving: ,,Het falen van de markt wordt op verschillende terreinen een steeds grotere zorg.'' Hij doelt op de kritische noten van minister Hugo de Jonge over de marktwerking in de zorg, het ingrijpen van de Nederlandse overheid bij Air France-KLM en zijn eigen pleidooi voor een terugkeer naar 'volkshuisvesting'. ,,Burgers voelen zich nu te veel aan zichzelf overgelaten, zij willen een overheid die hen beter beschermt en echt voor hen kiest.''