ChristenUnie: ook verplichte bedenktijd bij abortus na verkrachting, D66 woedend

Volgens de nummer 4 van de ChristenUnie, Don Ceder, is elk nieuw leven beschermwaardig. Daarop moet geen uitzondering worden gemaakt voor verkrachte vrouwen zegt hij in een interview dat op Youtube staat (vanaf minuut 25).

Ceder: ,,Ook bij verkrachting, hoe pijnlijk dat ook is, zouden wij zeggen dat de bedenktermijn de regeling is. Juist ook omdat het niet alleen om de vrouw gaat. Het gaat ook om de beschermwaardigheid van het leven. En dat is waar de ChristenUnie voor staat, of het aan het begin is of aan het einde. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan.”