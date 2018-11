ChristenUnie-leider Segers wil afschaffing leenstelsel

VVD-burgemees­ter Assen zegt lidmaat­schap op: Partij steeds verder van mij af

22 november Burgemeester Marco Out van Assen heeft zijn lidmaatschap van de VVD opgezegd. In een verklaring via Twitter zegt hij dat zijn beslissing onder meer is ingegeven door de lijn van de landelijke VVD, waarin hij zich niet kan vinden. ‘Steeds vaker las ik VVD standpunten die te ver van mijn persoonlijke waarden en mening afstaan’.