ChristenUnie: ‘Iedere ambtenaar moet stage lopen bij boer’

Volgens de ChristenUnie schort het aan de praktijkkennis van ambtenaren op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), waar partijgenoot Carola Schouten de scepter zwaait. Daarom stelt ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis vandaag tijdens de LNV-begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer voor om alle - circa vierhonderd - beleidsambtenaren op stage te sturen.

,,Als we zorgen dat iedere beleidsambtenaar met de poten in de modder heeft gestaan, kunnen we beleid en praktijk beter met elkaar verbinden’’, zegt Grinwis. Nu al experimenteert het ministerie met een ‘praktijkdag’ bij de boer voor ambtenaren. Maar als het aan de ChristenUnie ligt, gaat die stage veel langer duren: een paar weken of een maand.

Bestuurscultuur

De stage wordt niet verplicht, maar zou een ‘logisch en vanzelfsprekend onderdeel van het werk’ moet zijn. Ook vindt Grinwis het passen bij de ‘nieuwe bestuurscultuur’ in Den Haag. Hij wijst op een recente aanpassing van de regels om vervuiling van grondwater door mest tegen te gaan. Die regels werden aangepast nadat duizenden boeren en organisaties bezwaar hadden gemaakt.

,,Na de tikken op de neus door de rechter de afgelopen jaren lijkt juridische houdbaarheid en Europese goedkeuring het hoofddoel geworden, maar dat kan zo maar ten koste gaan van goed en uitvoerbaar beleid voor boer en natuur, zoals dreigde bij het mest- en bodembeleid’’, zegt Grinwis. ,,De overheid is er voor ons allemaal. Daarom is het zo belangrijk dat Den Haag geen afgesloten wereld is, maar dat praktijkkennis een vanzelfsprekend onderdeel is van het dagelijks werk.’’

Melkveehouder

In oktober liep secretaris-generaal Jan-Kees Goet - de hoogste ambtenaar bij het ministerie - al een ochtend mee bij een melkveehouder in Overijssel. ,,Het is goed om hier zelf te staan, je merkt dat dit persoonlijke contact waardevol is’’, zei Goet over dat bezoekje.