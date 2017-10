ChristenUnie en VVD praten leden bij over coalitie

Segers stelt dat hij zo idealen dichterbij kan brengen, maar erkent tegelijkertijd dat andere keuzes lastiger te dragen zijn. Ook Segers' mede-onderhandelaar Carola Schouten is op de 'informatieavond' in Hilversum aanwezig. Alle leden van de ChristenUnie zijn daarbij welkom.



De ChristenUnie is niet de enige partij die de leden bijpraat. Het CDA praat de achterban morgenavond bij in Leiden en D66 doet datzelfde op vrijdagavond in Amersfoort. VVD-leider Mark Rutte gaat vanavond al in Etten-Leur in gesprek, die bijeenkomst is openbaar en niet voorbehouden aan VVD-leden. Rutte wilde 'vanavond uitleggen, de komende twee weken mensen zoeken voor alle posten en dan áán het werk!', zei hij bij aankomst. Hij besefte 'dat heel veel mensen zullen kijken met zo'n blik van: laat het nu maar eens zien na zeven maanden onderhandelen met je Haagse club. Helemaal terecht. En dat gaan we ook laten zien.'