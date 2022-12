ChristenUnie en SP houden vol: arbeidsmigratie moet wél aan banden

,,Europees vrij verkeer van mensen is geen geloofsartikel”, twitterde ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. Landen in de Europese Unie moeten volgens hem ‘de vrijheid’ krijgen om daar bilateraal afspraken over te maken. ,,Dat is goed voor alle lidstaten en voorkomt sociale ontwrichting hier en elders.” Segers stelde eerder in een interview met deze krant dat hij wil dat er in de EU tewerkstellingsvergunningen worden ingevoerd.