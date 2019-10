ChristenUnie en de PvdA willen schulden opkopen via fonds

Nu zijn mensen met grote schulden vaak overgeleverd aan incassobureaus, die schuldenpakketten tegen een fractie van de waarde opkopen en met een agressieve incassostrategie winst willen maken. Aanmaningen en incassokosten stapelen zich op, waardoor schulden alleen maar verder oplopen. Het verbieden van deze praktijk blijkt juridisch lastig, maar door de oprichting van een fonds zonder winstoogmerk hopen ChristenUnie en PvdA een geduchte concurrent op deze ‘schuldenmarkt’ te brengen.



De overheid kan zo het ‘perverse verdienmodel’ van deze ‘cowboys’ breken, is het idee. De twee partijen willen dat staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken, VVD) samen met goede doelen, kerken en andere maatschappelijke organisaties werk maakt van een nationaal schuldenfonds. De overheid zou hier in eerste instantie eenmalig 10 miljoen euro in moeten steken.



Met dat bedrag kunnen volgens ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins ‘duizenden, misschien wel tienduizenden’ gezinnen worden geholpen die nu geen uitweg uit de schuldenberg zien. ,,Het is tijd om het breekijzer in te zetten en te zorgen dat mensen met schulden daadwerkelijk kunnen werken aan nieuw perspectief, hun schulden kunnen aflossen en waar nodig met hulp van vrijwilligers structureel afscheid nemen van hun schuld.”