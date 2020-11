Cheque van 1,5 miljard euro voor natrillend Groningen

AARDBEVINGENGroningen krijgt 1,5 miljard euro van het kabinet als genoegdoening voor de schade die het gevolg is van de jarenlange gaswinning in de provincie. Het grootste deel van het geld gaat naar het versterken van huizen.

Die deal hebben de provinciebestuurders en ministers Eric Wiebes (Economische Zaken) en Kajsa Ollongren (Wonen) vrijdag gesloten. Op het provinciehuis van Groningen maakten de politieke hoofdrolspelers in het slepende gaswinningsdossier bekend dat er overeenstemming is over ‘een pakket aanvullende maatregelen’.

De belangrijkste maatregel is dat Groningen ruim 1,5 miljard euro krijgt om huiseigenaren te compenseren en woningen te verbeteren. Dat geld gaat naar minder inwoners dan eerder werd gedacht: door het besluit van het kabinet om de gaskraan dicht te draaien, hoeven minder huizen te worden versterkt.

,,De gaskraan gaat dicht, waardoor de situatie in Groningen veiliger wordt’’, zegt minister Wiebes. ,,Maar daarmee zijn we er niet en versterking is nog steeds nodig, ook al is dit voor fors minder huizen. Sommige Groningers wachten al lang op uitsluitsel. Met dit pakket komen we hen tegemoet, geven we ze echte keuzes en de mogelijkheid om hun huis duurzamer te maken.’’

‘Ingewikkelde operatie’

De Groningse commissaris van de koning René Paas is tevreden met de deal. ,,Inwoners krijgen meer zeggenschap over de versterking van hun eigen huis. Veel inwoners kunnen kiezen. We gaan onze inwoners heel goed informeren, want we realiseren ons dat het een ingewikkelde operatie is.’’

Veel getroffen Groningers klagen al jaren steen en been over de schade door aardbevingen. De overheid reageerde vaak te laat of helemaal niet op verzoeken om beschadigde huizen te repareren. Nog steeds weten inwoners niet of hun huis wel of niet in aanmerking komt voor versterking.

‘Duidelijkheid’

,,Samen met de regio hebben we de afgelopen maanden hard gewerkt om te zorgen dat bewoners in het aardbevingsgebied de duidelijkheid krijgen waar zij al lang op wachten’’, zegt minister Ollongren. Zo kunnen huiseigenaren die al een versterkingsadvies hebben ervoor kiezen om de uitvoering gewoon door te laten gaan. Zij krijgen dan een extra vergoeding van 7000 euro voor verduurzaming. Anderen kunnen 30.000 euro krijgen.

Een grote groep Groningers wacht nog op een advies over versterking. Die woningeigenaren kunnen - na een nieuwe beoordeling - 17.000 euro extra krijgen voor het verbeteren en verduurzamen van hun huis. Voor hen is in totaal 170 miljoen euro beschikbaar. Verder krijgen gemeenten 300 miljoen euro om de openbare ruimte op te knappen. Ook komt er een potje van 50 miljoen euro voor schrijnende situaties.

Kritiek

Groningse belangengroepen vinden dat huizen in het bevingsgebied veel te vroeg veilig worden verklaard in het nieuwe akkoord. ,,Terwijl de versterkingsoperatie nog nauwelijks goed op gang is gekomen, wordt er nu al aan de afronding gewerkt’’, meent de Groninger Bodem Beweging. Ook het Groninger Gasberaad vindt dat er te weinig is gedaan met commentaar dat de actiegroepen op concepten van het akkoord hebben geleverd.

