CDA wil volkenrechtelijke adviezen rond Syrië zien

Uit het onderzoek van Nieuwsuur en Trouw bleek dat het kabinet, dat sinds 2015 Syrische oppositiegroepen goederen als pick-uptrucks stuurde, ook extremistische groepen steunde. De extern volkenrechtelijk adviseur, die werd aangesteld na kritiek van de commissie-Davids op de politieke steun die het toenmalige kabinet in 2003 gaf aan de oorlog in Irak, was niet om advies gevraagd.



Uit stukken die afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer zijn gestuurd, blijkt dat het kabinet wel intern volkenrechtelijke advies kreeg. CDA-Kamerleden Martijn van Helvert en Pieter Omtzigt willen dat dit advies – en eventuele andere verzamelde informatie over de hulp aan Syrische rebellen – snel naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.



Blok gaf vrijdag al aan dat de lijst met groepen die Nederlandse hulp hebben gehad en de aankoopbonnen van goederen vertrouwelijk met de Tweede Kamer worden gedeeld. Die stukken zijn staatsgeheim verklaard. De adviezen zouden dat niet zijn, stellen de Kamerleden.