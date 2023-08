CDA-voorzitter Hans Huibers stapt op na felle interne kritiek: ‘In zo'n omgeving wil ik niet werken’

Partijvoorzitter van het CDA Hans Huibers (62) vertrekt. Huibers was nog geen twee jaar voorzitter van de partij en kreeg vooral de afgelopen weken felle kritiek op de procedure rond de nieuwe partijleider. Ook zou hij te vaak ‘onbereikbaar’ zijn deze zomer. Huibers ontkent de anonieme aantijgingen en ‘kan en wil niet in zo'n omgeving werken’, meldt hij aan deze nieuwssite.

Een woordvoerder van de partij bevestigt het vertrek van de partijvoorzitter en meldt namens Huibers: ,,In de afgelopen dagen zijn er berichten over mij verschenen over dingen die niet goed zouden zijn aangepakt. De berichten bevatten anonieme quotes met halve en hele onwaarheden. Wie mij beter kent, weet dat het niet klopt. In zo’n omgeving kan en wil ik niet werken.”

Om de presentatie van de nieuwe CDA-lijsttrekker niet te ‘belasten’ met gedoe over zijn rol stapt Huibers per direct op. Overigens was hij al van plan om in september zijn vertrek aan te kondigen, stellen bronnen.

Komende maandag wordt bekend wie de partij gaat leiden bij de verkiezingen van november, dat is later dan bij veel andere partijen. CDA’ers mopperen over die gang van zaken en de rol van Huibers als eindverantwoordelijke bij die procedure. ,,Als het zo lang duurt dan blijven er maar verhalen in de pers komen, zoals nu de laatste week", zegt een bron rond de partijtop.

Vorige week werd bekend dat prominent partijlid Mona Keijzer (54) opstapt bij het CDA uit onvrede over de interne lobby voor Hubert Bruls als nieuwe leider en de houding van partijvoorzitter Huibers. Vervolgens werd er anoniem gemopperd op Huibers, ook werd er geklaagd over het feit dat Huibers, zelf oud-CDA-Kamerlid, te vaak ‘onbereikbaar’ was deze zomer omdat hij met zijn ‘camper door Schotland reist’.

Voor het leiderschap van het CDA maken twee Kamerleden nadrukkelijk kans, blijkt uit een rondgang in de partij: Derk Boswijk (34) en Henri Bontenbal (40). Dat Bruls serieus in de race zou zijn wordt door de Nijmeegse burgemeester zelf en andere ingewijden ontkend. In de profielschets staat niet voor niks dat de partij ‘nieuw élan’ zoekt, benadrukken CDA’ers.

