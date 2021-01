CDA verwerpt vuurwerkverbod, Hoekstra lijsttrekker

VIDEO Kabinet overweegt avondklok, maar burgemees­ters en politiebon­den zijn tegen

12 januari In de zoektocht naar extra lockdown-maatregelen is de avondklok een van de laatste opties, melden Binnenhof-bronnen. Al blijft er weerstand bij partijen, burgemeesters en politiebonden. ‘Wie is er nu op straat zo laat?’ Vandaag wordt de knoop doorgehakt.