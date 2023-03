CDA vanochtend in beraad over historisch slechte uitslag: ‘Dit wordt een tocht door de woestijn’

Om 11.00 uur ging Boswijk in overleg met de provinciale lijsttrekkers van de partij, die zien vrijwel overal een flink verlies, zelfs bijna een halvering van het aantal stemmen vergeleken met de uitslag in 2019. Het CDA scoort volgens de huidige stand een historisch dieptepunt met nog maar 6,7 procent van de stemmen.



Dat doet pijn, erkent Boswijk, maar het was wel een gecalculeerd verlies. ,,Ik ben veel in gesprek geweest met boeren, die zeggen dan ook: je vertelt een redelijk verhaal, maar ik ga toch voor BBB.”



Als de partij inderdaad 5 senaatszetels overhoudt (was 9) is dat heftig, maar net acceptabel. denken bronnen rond de partijtop. Of de provinciale kopstukken daar ook zo over denken, moet blijken.



Partijleider Wopke Hoekstra wil aanblijven, herhaalde hij gisteravond, ook Boswijk denkt niet dat een leiderswissel de partij nu helpt.