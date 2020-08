CDA overstag voor Omtzigt: alsnog onderzoek naar verkiezing lijsttrekker

Het onderzoek is volgens ingewijden bedoeld om ‘ruis de wereld uit’ te helpen. Het CDA-bestuur geeft daarmee toe aan druk van Omtzigt en tegenkandidaat Mona Keijzer, die al in de eerste stemronde was afgevallen. Zij hadden aangedrongen op opheldering, nadat vorige week via Trouw bekend werd dat zes CDA-leden bij de partij melding hebben gemaakt van onregelmatigheden bij de verkiezing.

Zo kreeg de vrouw van Omtzigt op haar computerscherm de tekst ‘Dank voor uw stem op Hugo de Jonge’, terwijl zij op haar echtgenoot dacht te hebben gestemd. Het partijbureau bevestigde deze melding, om eraan toe te voegen dat er ook De Jonge-stemmers waren die de tekst ‘Dank voor uw stem op Pieter Omtzigt’ te zien kregen.

'Verontrustende zaken’

Hoe dat kan, is tot dusver niet bekend. Volgens het partijbureau heeft de notaris die toezag op het stemproces onafhankelijke technische experts ingeschakeld. Zij hebben echter geen onregelmatigheden aangetroffen, zo luidde de conclusie. De notaris, voormalig raadslid Lars Boellaard uit Westland, maakte in zijn rapport vervolgens geen melding van de klachten. Hij stelde volgens een CDA-verklaring vast ‘dat de uitslag rechtsgeldig is en een getrouw beeld geeft van de verkiezing van de lijsttrekker.’

Omtzigt zei vorige week in het radioprogramma 1 Op 1 opheldering te willen van het partijbestuur. Keijzer deed daar vrijdag een schep bovenop door na afloop van de ministerraad aan journalisten te laten weten dat zij een onderzoek wil omdat er volgens haar ‘verontrustende’ zaken zijn gebeurd. De Jonge zei niet te twijfelen aan de uitslag, maar verwees voor vragen over de eerlijkheid van de stemprocedure naar het bestuur. ,,Dat is een zaak tussen het partijbestuur en Pieter Omtzigt”, aldus de vicepremier.

Rumoer

Het partijbureau liet maandagmiddag nog weten ‘nu niets toe te voegen’ te hebben aan de eerder uitgebrachte verklaring. Achter de schermen blijkt afgelopen dagen echter wel degelijk naarstig te zijn gezocht naar een oplossing om het rumoer de kop in te drukken. Een partijwoordvoerster wil bevestigen noch ontkennen dat er inderdaad een onderzoek komt. ,,Er zijn gesprekken tussen het bestuur en Pieter Omtzigt en daar zullen wij op een gegeven moment een toelichting op geven", stelt zij.

Wie het onderzoek moet gaan leiden is vooralsnog onbekend. Volgens een betrokkene hebben meerdere kandidaten voor die eer bedankt.

Bekijk hier de ontknoping van de lijsttrekkersverkiezing: