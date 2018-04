CDA-minister Wopke Hoekstra: Ik hoop dat God bestaat

Wilders wil uitstel in beroep 'minder minder'-zaak na uitspraken Pechtold

31 maart PVV-leider Geert Wilders heeft, via zijn advocaat Geert-Jan Knoops, uitstel gevraagd in het hoger beroep dat tegen hem loop in ‘minder-minder’-zaak. Wilders wil eerst zien hoe het OM omgaat met de drie aangiften wegens discriminatie tegen D66-voorman Alexander Pechtold.