CDA-kopstuk Pieter Omtzigt neemt gas terug: ‘Het was een veelbewogen jaar’

Pieter Omtzigt, de nummer twee op de kandidatenlijst van het CDA, neemt de komende tijd wat gas terug. In een korte telefonische reactie laat hij weten toe te zijn aan rust. „Het afgelopen jaar was veelbewogen en heel druk. En ja, dan is rust soms ook nodig.”

Omtzigt verwijst naar de grote zaken waarmee hij de afgelopen jaren bezig is geweest. „In de Toeslagenaffaire heb ik vier jaar tegen mijn eigen regering gestreden en ook het onderzoek naar de moord op de journaliste in Malta en de corruptie op het eiland heeft veel tijd en energie gekost. En ik heb het afgelopen jaar tijd besteed aan een boek dat ik heb geschreven. Het maakte dat het een hele drukke periode is geweest. Daarom is het goed nu even een stapje terug te doen.”

Dat dat net gebeurt in verkiezingstijd is niet anders, berust Omtzigt. „Zoiets komt altijd slecht uit.” Omtzigt zou vanavond ook aanwezig zijn bij een verkiezingsdebat op Radio 1. Maar deze afspraak is afgezegd. Ook door alle andere afspraken van afgelopen week zette Omtzigt een streep.

Het is nog niet bekend tot wanneer de politicus uit Enschede het wat rustiger aan gaat doen. Zelf wilde hij daar niet op ingaan.

Reacties

Zijn beslissing om komende tijd een pas op de plaats te nemen, wordt goed op Twitter ontvangen. ‘Neem je rust’, ‘Denk aan jezelf’, ‘Heanig an’ zeggen ze in de omgeving waarin hij woont. ‘Even gas terugnemen’, is ook een van de vele reacties op zijn Tweet.

Omtzigt is de afgelopen jaren zeer druk geweest met de toeslagenaffaire. Pieter Omtzigt is een hoofdrolspeler in het blootleggen van de toeslagenaffaire. Maar voldoening geeft het opstappen van kabinet Rutte III het Enschedese CDA-Kamerlid niet. „Ik wil dat er ook echt een keer iets verandert in de manier van politiek bedrijven.”

