CDA: Kijkwijzer moet ook gelden voor YouTube

Als de leeftijdskwalificatie steeds in beeld staat, kunnen ouders op elk moment controleren of de video geschikt is voor hun kind, aldus Kamerlid Harry van der Molen. Hij haalt de inspiratie voor zijn voorstel uit zijn eigen gezin. ,,Mijn zoon van 7 kijkt regelmatig via YouTube naar filmpjes. Ik kan als ouder moeilijk bepalen of die wel geschikt zijn. De Kijkwijzer is een prima hulpmiddel. Dan kan je even snel over zijn schouder meekijken waar je kind naar kijkt als er geschreeuw uit zijn telefoon of iPad klinkt.’’



Van der Molen gaat dit vandaag aan de orde stellen bij de behandeling van de Mediabegroting in de Tweede Kamer. Hij wijst er op dat Facebook 30.000 mensen in dienst heeft om filmjes te beoordelen. ,,Dan kan YouTube dat ook.’’



Er is al een Europese richtlijn die bepaalt dat de lidstaten van de Europese Unie toe moeten zien dat minderjarigen worden beschermd tegen schadelijke filmpjes. De regels die gelden voor televisieprogramma’s moeten ook gelden voor videodiensten, zo besloot de Tweede Kamer al in 2015. Maar in de praktijk gebeurt er nog niets. Van der Molen: ,,Ik ga de minister vragen of hier vaart mee kan worden gemaakt.’’