CDA-kandidaat Raalte stapt op na onthulling over seksueel getinte berichten en foto's

Update Geklungel bij verkiezingen: sleutel stemlokaal kwijt, stembusslotjes zoek en miscommunicatie

10:17 Niet alles loopt op rolletjes tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. In de gemeente Hilversum was de sleutel van het stemlokaal zoek. In Den Haag waren de stembusslotjes zoek en ook in Haarlem ging door miscommunicatie het stembureau later open dan gepland.