CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt stopt met MH17-dossier na misser

Omtzigt benadrukt in een bericht op Facebook dat de discussie rond hem niet in de weg mag gaan staan van de zoektocht naar de waarheid en de daders van ramp MH17. ,,Het is niet mijn bedoeling geweest om de nabestaanden en de mensen die bij het onderzoek betrokken zijn op deze manier met de gevolgen van mijn handelen te confronteren."



Omtzigt kwam zaterdag in de problemen toen NRC Handelsblad schreef dat hij een Oekraïense 'nepgetuige' twijfel heeft laten zaaien over de vliegramp met vlucht MH17 in een zaal vol nabestaanden. De krant had geluidsopnamen en sms-verkeer onder ogen gehad waaruit dat bleek.



De CDA'er heeft tijdens de bijeenkomst op de Vrije Universiteit in mei dit jaar een Oekraïense man laten zeggen dat hij andere toestellen in de lucht had gezien op het moment dat vlucht MH17 werd neergehaald. Omtzigt zou de tekst zelf aan de man hebben gegeven.



Het onderzoeksteam stelt echter dat het vliegtuig is neergehaald door een Russische Buk-raket. De man was op de dag van de ramp bovendien helemaal niet in het gebied.