CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt: ‘Illegaal handelen fiscus raakt rechtstaat’

Premier Rutte doet in 2021 het licht uit in bouwput Binnenhof

12 juli Nieuwe vertraging bij de renovatie van het Binnenhof: het ministerie van Algemene Zaken kan niet op tijd verhuizen. Alle Binnenhof-bewoners zijn per september 2020 vertrokken, maar premier Rutte en zijn ambtenaren moeten dan nog even doorwerken in de bouwput. De nieuwe behuizing in de tuin van het Catshuis is niet op tijd klaar.