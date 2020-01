CDA en VVD zijn om: verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen

Dijkhoff zei eerder nog ‘grondig’ na te willen denken over eventuele verboden. Hij schreef in een stuk op zijn Facebookpagina dat hij niet ‘doof en blind’ is voor de gaande discussie, maar geen overhaast besluit wilde nemen. ,,Ik snap ook heel goed dat je er klaar mee bent, als je leest over vuurwerk dat naar agenten en naar een rouwstoet wordt gegooid, over spullen die in de fik worden gestoken, over levensgevaarlijke situaties.’’



Toch schreef Dijkhoff ook: ,,Je kunt dan als politicus natuurlijk binnen een week na oud en nieuw zeggen: ‘verbieden die hap’ en vervolgens doen alsof je het probleem daarmee oplost. Maar je kunt ook grondig nadenken over de juiste balans. Dat laatste heeft mijn voorkeur.”



Volgens Dijkhoff is het echter ‘niet gelukt’ om mensen te bewegen verantwoordelijk om te gaan met vuurwerk. ,,Het is niet zozeer dat dit jaar nu erger was dan het jaar ervoor, het is een optelsom.’’