CDA en GroenLinks: haal woord 'krankzinnig' uit wet BES-eilanden: ‘Hoort thuis in middeleeuwen’

Als het amendement wordt aangenomen, wordt ‘krankzinnigen’ in de wet veranderd in ‘psychiatrisch patiënten’. Ook woorden als krankzinnigengestichten - zoals ze nu in de wet staan - moeten worden aangepast.

Middeleeuwen

,,Mensen met psychische problemen bestempelen als ‘krankzinnigen’ is taalgebruik dat thuishoort in de middeleeuwen. In de huidige wetgeving horen dit soort stigmatiserende woorden niet te staan. Het is hoog tijd dat we dit repareren’’, zegt Westerveld. ,,’Krankzinnigen’ is een achterhaalde term en vernederend voor de mensen met psychische problemen. Dit is het moment om de benaming te moderniseren’’, vult Van den Berg aan.