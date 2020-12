CDA deed een dringend beroep op Hoekstra: 'Maar ook Pieter Omtzigt heeft mij gevraagd’

Hoekstra krijgt zaterdagmiddag na zijn inhuldigingtoespraak op het CDA-partijbureau een bos bloemen van partijvoorzitter Rutger Ploum. Omdat Hoekstra ook niet weet wat hij er nu mee moet, krijgt Ploum de bos weer overhandigd door Hoekstra. De mannen glimlachen er wat onhandig bij. Daarna kan de pers vragen stellen.

Wat is er anders dan nu en afgelopen zomer toen het CDA ook een beroep op u deed?

,,Ik denk dat we allemaal zien dat er toen een situatie was waarin het land er aanzienlijk beter voor stond. We dachten toen dat we corona achter ons hadden gelaten. In de samenleving was er een grote mate van optimisme. De context van de schade die corona inmiddels heeft aangericht in de samenleving en de economie is echt heel veel groter dan op dat moment. Ik vond toen dat Hugo de Jonge echt een goeie keuze was. Hij heeft vanwege de spagaat waarin hij zit een enorm dappere keuze gemaakt, ik heb daar groot respect voor. Daarna komt het CDA bij me langs en doet een dringend beroep op mij. Dan vind ik dat ik ook de verantwoordelijkheid moet nemen om daar ja tegen te zeggen.’’



Waarom bent u de beste man voor deze klus?

,,Dat zou je aan de partijvoorzitter moeten vragen, maar ook Pieter Omtzigt heeft mij gevraagd. Na overleg met mijn vrouw heb ik het besluit genomen. Destijds waren er meerdere gegadigden. Nu is er nog heel weinig tijd tot de verkiezingen met grote schade aan de economie en de samenleving. Dat maakt dat ik geen nee kan zeggen.’’



Wopke Hoekstra tijdens zijn presentatie als nieuwe lijsttrekker van het CDA.

U heb de lijst en het verkiezingsprogramma van Hugo de Jonge. Wilt u daar niets aan veranderen?,,Weet je daar heb ik nog helemaal niet over kunnen nadenken. Ik vind dat er een echt een goed programma ligt en dat er echt uitstekende mensen op de kandidatenlijst staan. Maar tegelijkertijd heb ik me niet met elke vierkante centimeter van het verkiezingsprogramma bemoeid, zoals een lijsttrekker normaal gesproken wel doet. Ik wil dat in alle rust bekijken en bespreken met het partijbestuur.’’



In de gang hier op het CDA-partijbureau hangen allemaal portretten van CDA-leiders die bijna allemaal beschadigd zijn vertrokken. Kunt u ontsnappen aan dat lot?

,,Het gezegde luidt: ‘Every political career ends inferior’, maar ik zit er ontspannen in.’’



U wilt de grootste partij worden, maar waarom zouden mensen op CDA stemmen na de ontwikkelingen van afgelopen half jaar?

,,Het is waar dat wij niet de makkelijkste fase achter de rug hebben. Dat betekent dat wij inzetten op eenheid, op saamhorigheid en de partij verbinden. Ik vind het ontzettend belangrijk dat we de eenheid en het optimisme terugbrengen. Om vervolgens met een ijzersterk verhaal naar de kiezer te gaan.’’



Wat is het CDA-verhaal?

,,Het is belangrijk dat iedereen van goede wil die hard aan het werk is en zijn best doet kan rekenen op een fatsoenlijke portie welvaart en levensgeluk. Ons verhaal gaat over verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, voor de mensen direct om je heen en om je eigen boterham te verdienen. Maar ook een appel om verantwoordelijkheid voor iets groters, voor dingen in de samenleving. Die dubbele verantwoordelijkheid is voor mij in de kern het CDA-verhaal.’’



Afgelopen zomer zei u: ,,Ik doe het niet, want ik ben geen beroepspoliticus.’’ Dat wordt u nu wel.

,,Ik ben niet opeens veranderd in dat half jaar. Al speelt in die beslissing ook mee wat het betekent voor je priveleven. Eerlijk is eerlijk, het wordt nog intensiever. Daarom was het voor het voor mij belangrijk en logisch dat ik uitgebreid met Liselot heb gesproken. Wat niet is veranderd is wie ik ben, wat ik kan, wat ik niet kan. En wat ik moet leren. Wat ook niet is veranderd is de druk die het ongetwijfeld zal geven op je privéleven. En toch heb ik gemeend dat ik nu een andere keuze moet maken omdat ik ten volle die verantwoordelijkheid moet nemen. Dat is ook logisch, want dat is letterlijk aan de keukentafel besproken.’’



Wopke Hoekstra is vandaag op het partijbureau gepresenteerd als nieuwe lijsttrekker van het CDA.

Een half jaar geleden kwam uw vrouw met de schrik vrij. Maar u gaat nu toch. Hoe verkoopt u dat?

,,Mijn vrouw Liselot was er de vorige keer minstens zo enthousiast over als ik. En die was het er ook mee eens dat ik dit niet kon weigeren. Ik hoefde het niet te verkopen.’’



Wilt u minister-president worden?

,,Als je dit gaat doen voor het CDA, ga je daarmee ook automatisch voor het premierschap. Ik vind dat een partij met de geschiedenis van het CDA de ambitie moet hebben om aan de goeie kant van de dertig zetels te zitten. Er is nog wel wat werk aan de winkel.’’



Gaat u in het kabinet zitten na de verkiezingen?

,,Wat mij betreft liggen alle opties op tafel. Maar als het oppositie wordt, ga ik ook in de kamer zitten.’’



Voelt u zich wel thuis in de Tweede Kamer?

,,Het is een misverstand dat dat niet zo is. Als ik daar ben wil ik niet alleen zo goed mogelijk doen, maar geniet ik daar ook met volle teugen van.’’