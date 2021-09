CDA-congres: brengt Hoekstra eenheid terug in diep verdeelde partij?

Dit weekeinde is in de Brabanthallen het partijcongres waarin de dramatische campagne, de verkiezingsnederlaag en het vertrek van Omtzigt besproken worden. Gisteren begon het met discussies over partijkoers en -cultuur tussen volksvertegenwoordigers, bestuurders en leden.

De sfeer aan tafel was vaak optimistisch, tot verbazing van een enkele partijgenoot in de chat: ,,Is de stemming aan tafel niet wat te blijmoedig? De partij zit in een diepe crisis.”

Hoekstra zal niet met knikkende knieën het podium op stappen vanmiddag: een van de potentiële explosieven is in de week voor het congres al ontmanteld. Omtzigt zelf gaf aan dat het CDA-hoofdstuk definitief passé is, partijleider Hoekstra benadrukte daarna dat er onderling is afgesproken ‘goede samenwerking’ te blijven zoeken. Zo lijkt de rust op dat front enigszins teruggekeerd.

Verzoening

Een aantal CDA’ers eist desondanks nog altijd een serieuze verzoeningspoging met Omtzigt. Ook willen leden weten wat het partijbestuur allemaal gedaan heeft om het stemmenkanon te behouden. Volgens interim-partijvoorzitter Marnix van Rij is ,,alles en alles gedaan om Pieter binnenboord te houden. We hebben heel diepgaande gewetensvolle gesprekken met hem gevoerd. Dan heb je nu alleen maar verliezers. Het CDA, maar ook voor Pieter zelf is het heel pijnlijk.” Een lid uit Brabant stelde dat het CDA ‘moet werken aan de wederopbouw’.

Speech

Later vandaag stemmen duizenden CDA’ers nog over alle plannen, ook geeft partijleider Hoekstra zijn toespraak. Daar wordt veel van verwacht, sommige partijgenoten stellen dat hij ‘de speech van zijn leven’ moet geven om de eenheid terug te brengen. In de peilingen schommelt het CDA tussen de zes en twaalf zetels, in een enkel onderzoek is de BoerBurgerBeweging (nu één zetel in de Kamer) de partij al voorbij. Dit terwijl de volgende verkiezingen - voor de gemeenteraad - alweer in maart volgend jaar zijn.

In een interview met deze nieuwssite zei Hoekstra gisteren: ,,Het is een wezenlijk moment in de geschiedenis van het CDA. Een fase waarin het niet goed gaat. Een moment dat het er op aan komt. Het past bij onze partij om echt in de spiegel te kijken. Maar het is een halteplaats in een langere reis waarin we aan de partij en ons verhaal blijven werken.’’

Volledig scherm CDA-Leider Wopke Hoekstra. © Pim Ras Fotografie