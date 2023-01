Caroline van der Plas (BBB) wilde Boer zoekt vrouw-kandidaat Femke Wiersma als lijsttrekker

Het scheelde niet veel of de Friese Femke Wiersma, bekend van haar deelname aan Boer zoekt Vrouw , was lijsttrekker geworden van de BoerBurgerBeweging.

Dat blijkt uit het nieuwe boek Gewoon gezond verstand van de uiteindelijke BBB-voorvrouw Caroline van der Plas, dat maandag verschijnt. ‘Nog voordat er binnen de BBB serieus over het lijsttrekkerschap gesproken wordt, wil ik Femke graag als lijsttrekker’, zo schrijft Caroline van der Plas. Volgens haar heeft BBB in Friesland ‘een sterke vertegenwoordiger en kandidaat Femke Wiersma, mede door haar deelname aan het tv-programma Boer zoekt Vrouw’.

In 2010 deed ze mee aan het populaire tv-programma van Yvonne Jaspers, waarna ze een relatie kreeg met melkveehouder Gijsbert. Zes jaar later stapte ze met hem in het huwelijksbootje, maar in 2019 strandde de relatie. Ze is ook beleidsmedewerker bij de Nederlandse Meelkveehouders Vakbond. ‘Melkveehouders kennen haar allemaal. Femke zal in ieder geval veel stemmen binnenhalen’, schrijft Van der Plas in haar boek.

Volledig scherm Boer Gijsbert en Femke Wiersma bij hun bruiloft op de boerderij. © gratis

‘Te veel weg van huis’

Maar als zij Wiersma daarvoor benadert, geeft zij aan liever geen lijsttrekker te willen zijn. ‘In die hele campagne ben ik dan te veel weg van huis. Ik heb een gezin met vier jonge kinderen en ben alleen. Ik weet niet of ik dat allemaal waar kan maken’, beschrijft Van der Plas haar reactie. ‘Uiteindelijk stel ik (Van der Plas, red.) mezelf kandidaat, omdat niemand anders zichzelf naar voren schuift. Daarnaast voel ik ook een verantwoordelijkheid om me kandidaat te stellen. Ik heb de partij mede opgericht, en dan ga je het ook doen.’

Maar, zo beschrijft Van der Plas, ‘als Femke ‘ja’ had gezegd tegen het lijsttrekkerschap, dan was zij de lijsttrekker geworden en de Tweede Kamer in gegaan’. ‘Ik zou dan nummer twee zijn.’

Femke Wiersma is nu beleidsmedewerker voor BBB en herinnert zich het ook nog goed. ,,We waren BBB aan het opbouwen en hadden nog helemaal niks. Ik wist wel: als lijsttrekker moet je 24 uur per dag klaarstaan. Dan moet je elke kans grijpen om gezien te worden. Maar ik ben alleenstaande moeder en kostwinner. Caroline van der Plas kon destijds onbetaald verlof opnemen. We hebben het ook nog gehad over duo-lijsttrekkerschap.”

‘Met veel mandaat’

Volgens haar is het ‘achteraf goed dat Caroline de lijsttrekker is geworden’. ,,Ik heb nergens spijt van. Ik werk nu als beleidsmedewerker en vind het nog bijna iedere dag bijzonder.’’ Uiteindelijk behaalde Van der Plas als lijsttrekker ruim 56.000 stemmen, nummer twee Wiersma kreeg er bijna 26.000. Dat is relatief veel voor iemand die uiteindelijk geen zetel bemachtigde. ,,Ik heb wel het gevoel dat ik hier met veel mandaat zit. In de Tweede Kamer zitten bijna 120 mensen met minder mandaat dan ik.’’

De Friezin wordt bij de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023 lijstduwer in Friesland. ,,En mochten we zoveel stemmen halen dat we in de coalitie komen, dan ben ik de beoogde kandidaat voor de Gedeputeerde (Staten, red.)’’, zo loopt zij vast op de zaken vooruit. Ze gaat niet zelf de Provinciale Staten in, omdat dit niet te combineren zou zijn met haar werk als beleidsmedewerker in de Tweede Kamer.

Volledig scherm Femke Wiersma. © Marlies Wessels

Goebbels

Een geheel andere ontboezeming die Caroline van der Plas in haar boek doet is dat ze ‘een heel verkeerde column’ schreef in haar tijd bij het vaktijdschrift Meat & Meal over een bestuurder in de vleessector met de naam Jos Goebbels. ‘In een vlaag van wat je verstandsverbijstering zou kunnen noemen, heb ik de column op zijn naam geschreven met een knipoog naar Joseph Goebbels, de naziminister van propaganda.’

‘Hoe kan het dat iemand met zo’n naam voorzitter wordt van de vleessector?’ vroeg zij zich in de column af. ‘Alles wordt al vergeleken met nazi's en de Holocaust.’ Op het moment van schrijven vond zij het ‘wel een snedige tekst’. ‘De column was bedoeld als iets grappigs of cynisch’, maar ze kreeg bakken met kritiek. Daarna kreeg ze ‘ongelooflijk spijt van deze column’. ‘Dit is toch wel een beetje mijn makke. Soms doe ik iets uit impulsiviteit en denk ik later: Van der Plas, wacht nu gewoon eens een keer.’



Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: