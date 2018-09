Burger raakt 'spoor bijster' door digitalisering overheid

VIDEO Minister Blok overleeft motie van wantrouwen na 'failed sta­te'-opmerking

5 september Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) moest vandaag in de Tweede Kamer opnieuw diep door het stof over zijn uitspraken over Suriname - hij noemde het land een failed state - en de multiculturele samenleving. ,,Mijn uitspraken spijten me. De woorden die ik heb teruggenomen, die meende ik niet'', aldus de bewindsman, die uiteindelijk een motie van wantrouwen overleefde.