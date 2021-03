Burgemeester mag pand sluiten na corona-uitbraak

Coronablog LIVE | Aantal coronapa­tiën­ten in ziekenhui­zen stabiel, ‘AstraZene­ca moet beter zijn best doen’

15:01 Farmaceut AstraZeneca moet beter zijn best om de beloofde aantallen coronavaccins te leveren, vindt eurocommissaris Thierry Breton. ,,De top van AstraZeneca moet zijn verantwoordelijkheid nemen’’, zegt de politicus. De Brits-Zweedse medicijnmaker heeft moeite om Europa voldoende doses te leveren. Ook de eerder verlaagde levering in het eerste kwartaal lijkt het bedrijf niet te gaan halen. ,,Ik zie geen uiterste inspanningen.’’ Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.