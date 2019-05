Buma wordt burgemeester in Leeuwarden

In een eerste reactie zegt Buma het een lastige afweging te hebben gevonden: ,,Ik heb weleens gezegd: het is makkelijker om de politiek in te komen dan eruit te gaan.‘’ Hij spreekt van het juiste moment, maar wil niet zeggen dat hij klaar was in Den Haag. ,,Er is geen klaar.’’

Het burgemeesterschap van Leeuwarden is voor hem een droombaan. Hij wist dat als de vacature vrij zou komen, hij een brief zou schrijven, zei hij vanavond.

Het vertrek van de 53-jarige Buma komt niet onverwacht: op het Binnenhof werd al enige tijd rekening gehouden met een aanstaand afscheid. Zelf liet Buma steeds in het midden of hij had gesolliciteerd.

Buma treedt als burgemeester in de voetsporen van zijn vader en grootvader, die eveneens eerste burger waren in Friesland. Buma was sinds 2002 lid van de Tweede Kamer, waarvan de laatste negen jaar als fractieleider.

Volgens de voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad, Eline de Koning (PvdA), is Buma in staat ‘het boegbeeld van Leeuwarden te worden'. Zij roemde in het bijzonder zijn Haagse en Brusselse netwerk en het feit dat Buma Fries spreekt.

Felicitaties

Buma werd vanavond eerst persoonlijk op de hoogte gebracht van zijn voordracht, die nog door het kabinet bekrachtigd moet worden. Hij liet in een eerste reactie via Twitter weten ‘zeer vereerd’ te zijn. ,,Als geboren en getogen Fries voel ik me daar thuis.”

Haagse collega's feliciteren Buma met zijn aanstaande benoeming. Volgens minister-president Mark Rutte verliest dit kabinet een 'steunpilaar'. ,,We gunnen hem deze kans enorm. Leeuwarden mag in zijn handen knijpen", aldus Rutte.

Waarschijnlijk kiest de CDA-fractie komende dinsdag al een opvolger. Kamerleden Pieter Heerma en Madeleine van Toorenburg worden getipt als mogelijke opvolger. Ook een scenario waarbij Mona Keijzer of Raymond Knops hun staatssecretariaat opgeven om als fractieleider terug te keren in de Kamer wordt niet uitgesloten.

Gegadigden