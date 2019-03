Buma: 'Grote verantwoordelijkheid voor FvD en GroenLinks’

Er gaat een schok door het Haagse café Bleyenburg als de uitslagen van Zuid-Holland binnenkomen. CDA-partijvoorzitter Rutger Ploum vertrekt geen spier als hij de slechte cijfers voor zijn partij ziet.



Maar bij de tien zetels voor Forum voor Democratie in Zuid-Holland zegt hij: ,,Ik feliciteer ze, maar ze moeten het nu ook gaan waarmaken. Handen uit de mouwen als je zo groot wordt.’’ Voor het tegenvallende CDA analyseert Ploum: ,,We gaan bouwen aan partijvernieuwing en op naar de volgende Tweede Kamerverkiezingen die ooit komen.’’

Slechter

,,Voor het CDA is het slechter dan de vorig keer’’, erkent partijleider Sybrand Buma om half elf. De regeringscoalitie is de meerderheid in de Eerste Kamer kwijt en moet op zoek naar steun bij de oppositie. ,,Forum voor Democratie en GroenLinks hebben een zware verantwoordelijkheid", zegt Buma. ,,Het politiek landschap is versnipperd en versplinterd.’’

Vice-premier Hugo de Jonge vindt GroenLinks niet de onmiddellijk de meest logische keuze om voor steun aan te kloppen. ,,Zeker niet!” Regeren kost zetels, stelt hij vast. ,,En langs de kant staan dus ook in een aantal gevallen", zegt hij, verwijzend naar het verlies voor SP en PVV.

De Jonge ziet niet op tegen de politieke situatie in de senaat. ,,We gaan proberen vanuit de inhoud een meerderheid moeten zoeken in de Eerste Kamer. Deze coalitie heeft al laten zien dat we vanuit goed samenwerken de belangen van partijen ondergeschikt kunnen maken.’’

Lees door onder de foto.

Volledig scherm CDA-minister van Defensie Ank Bijleveld kijkt gespannen naar de uitslag met partijvoorzitter Rutger Ploum en Elco Brinkman. © EPA

Tik

CDA-minister Ferd Grapperhaus zag de tik al aankomen voor zijn partij: ,,De peilingen van de afgelopen weken gaven dat beeld al’’, zegt hij. De minister analyseert dat de eerste anderhalf jaar van een nieuw kabinet coalitiepartijen nooit rijk worden beloond. Grapperhaus: ,,Forum voor Democratie lijkt overal te hebben weggesnoept, veel partijen verliezen. Wij moeten er weer staan over twee jaar, dan moeten we de wonden hebben gelikt.’’





,,We hebben geen reden tot vrolijkheid’’ zegt de aankomende CDA-senaatsfractievoorzitter Ben Knapen. Hij hoopt nog dat de provincies buiten de Randstad het beeld gaan bijstellen. ,,Met tien zetels binnenkomen in Zuid-Holland is ronduit indrukwekkend’’ zegt CDA-vice-fractievoorzitter Madeleine van Toorenburg. CDA-Tweede Kamerlid Chris van Dam: ,,Dit is heel heftig.’’





Verdrietig

,,We zijn blij als we van de twaalf zetels in de senaat er negen overhouden’’, zegt een CDA-ingewijde nog voordat de stembussen dicht gaan. De Peilingwijzer laat een week eerder een terugval voor het CDA naar zeven zien.

CDA-minister van Defensie Ank Bijleveld ziet ‘een enorme versnippering van het politieke landschap’. ,,De coalitie verliest en ook veel oppositiepartijen. We zullen ons daar als CDA op moeten aanpassen.’’ Elco Brinkman, scheidend CDA-senator: ,,Het is heel verdrietig voor het CDA, maar de vlucht uit het midden is al langer gaande. Bestuurlijk gaat het nu heel ingewikkeld worden in de provincies.’’

Klap