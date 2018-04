Brunssumse Palmen wil geen wethouder meer worden

Integriteitsrapport

Over de positie van Palmen is afgelopen jaar veel te doen geweest. Hij werd op 10 oktober 2017 tot wethouder benoemd. Vlak daarna verscheen een voor hem ongunstig integriteitsrapport. Hij weigerde echter af te treden, daarin gesteund door een meerderheid in de raad.



Palmen was wethouder Grondzaken in Brunssum, maar hij had al langer een conflict met diezelfde gemeente over een gronddeal. De kwestie liep zo hoog op dat minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken uiteindelijk Palmen opriep de eer aan zichzelf te houden en op te stappen.