Broekers-Knol belooft snel 500 extra opvangplekken na bezoek aan Ter Apel: ‘Dit kan gewoon niet’

asielzoekersDe komende dagen komen er in totaal 500 opvangplekken voor asielzoekers bij. Dat zei demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol vanavond na een bezoek aan een opvangcentrum in Ter Apel. Woensdag en donderdag komen er 200 plaatsen bij in Almere, en vrijdag 300 plaatsen in Gorinchem.

Er zijn momenteel te weinig opvangplekken voor asielzoekers. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) waarschuwde dat de opvang in Ter Apel ‘niet meer verantwoord’ was. Er zaten in de nachtopvang 750 mensen, terwijl er plaats is voor 275.

De extra 500 plekken in Almere en Gorinchem, die al eerder waren toegezegd maar nu beschikbaar komen, gaan het acute probleem in Ter Apel niet direct oplossen. Daarvoor is het probleem daar te groot. Volgens de staatssecretaris geeft het wel ‘verlichting’ en is er meer zicht op extra opvangplekken vanaf 1 november. In de tussentijd wordt volgens haar ‘keihard’ gewerkt om te zorgen dat meer mensen opvang krijgen.

Stabiliseren

Broekers-Knol denkt dat de asielinstroom de komende tijd zal stabiliseren of zelfs minder groot wordt. Maar volgens haar is het ‘in een kristallen bol’ kijken. ,,Ik kan het niet overzien.”

Volledig scherm Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol na haar bezoek aan het asielzoekerscentrum in Ter Apel © ANP

Woensdagavond bezoekt de staatssecretaris ook de de gemeenteraad van Westerwolde, waar Ter Apel ligt. De raad is boos op de bewindsvrouw, omdat zij misbruik zou maken van de gastvrijheid van Westerwolde. Broekers-Knol bespreekt met de raad hoe de aantallen in de opvang weer te normaliseren. ,,Want dit kan gewoon niet.”

Broekers-Knol bezocht Ter Apel mede op verzoek van burgemeester Jaap Velema van Westerwolde. Hij had al herhaaldelijk om hulp gevraagd. Extra opvanglocaties blijken echter moeilijk te vinden.

Gemeenten in het hele land is gevraagd te zoeken naar plekken waar mensen ondergebracht kunnen worden. Demissionair minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus heeft burgemeesters eerder deze week gevraagd snel 800 opvangplekken voor asielzoekers in te richten.

Volledig scherm Broekers-Knol staat na afloop de pers te woord © ANP

De burgemeesters die verenigd zijn in het Veiligheidsberaad hebben toegezegd dat ze zullen bijspringen met opvangcapaciteit. ,,Wij denken graag mee en hebben hier vervolgens afspraken over gemaakt zodat er binnen twee à drie weken 1500 vluchtelingen verspreid opgevangen kunnen worden”, zei Hubert Bruls, voorzitter van het beraad en burgemeester van Nijmegen. ,,Zo zorgen we er samen voor dat de vluchtelingen op een humane manier opgevangen kunnen worden.‘’

Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn er al aanbiedingen van tien gemeenten binnengekomen. Het gaat onder meer om tijdelijke opvangplekken in Emmen, Groningen, Leeuwarden, Alkmaar, Overloon en Tilburg.

,,Die capaciteit nemen wij - indien mogelijk - zo snel mogelijk in gebruik‘’, aldus een woordvoerster. ,,We wachten op groen licht. Als die plekken er zijn, moeten we bekijken wat we nog gereed moeten maken qua inrichting. Maar dat kunnen we snel. En daarna kunnen de bussen gaan rijden.‘’

Utrecht

Utrecht kan vanaf midden november 500 vluchtelingen opvangen. De stad werkt hard om de noodopvang in het voormalige pand van Holland Casino, bij de Jaarbeurs, gereed te maken. In de stad is al een asielzoekerscentrum met structureel 600 plekken.

,,Mocht de noodzaak voor meer crisisopvang aanhouden, dan zullen wij alles in het werk stellen om aanvullende opvangplekken te organiseren‘’, zegt een woordvoerder van burgemeester Sharon Dijksma. ,,Dit in samenwerking met de regio, want wij dringen er ook in omliggende regiogemeenten op aan om daar actief extra opvangplekken te realiseren.‘’

