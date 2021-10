Broekers-Knol: 3000 extra opvangplekken ‘in zicht’ voor asielzoekers

Er zitten nu, zei de VVD-bewindsvrouw, 31.500 mensen in asielzoekerscentra (azc). De maximale opvangcapaciteit is 29.000. De toestroom is zo groot, dat mensen in het aanmeldcentrum in Ter Apel op stoelen en veldbedden moeten slapen.

'Help ons’

Broekers-Knol deed in de Tweede Kamer een klemmend beroep op gemeenten om met méér opvangplekken over de brug te komen. De noodlocaties die er nu zijn, zijn namelijk tijdelijk. Zo sluit de kazerne in Harskamp op 1 november. ,,Die moet vervangen worden. Daarom zeg ik tegen gemeenten: ‘Help ons, we hebben de hulp nodig’.”

Toch is er volgens haar geen sprake van een asielcrisis. ,,Er is een tijdelijke sterke piek”, stelde de staatssecretaris. In een interview met deze site zei Broekers-Knol dat de bereidwilligheid bij gemeenten groot is. ,,Zij zeggen: we zien in de loop van november of december mogelijkheden. Alleen is het niet vandaag opgelost en we hebben nú een probleem. De korte termijn is nu even nijpend, echt nijpend.”