Brexitoverleg muurvast, maar May’s rechterhand in Brussel blijft hoopvol

,,Moeilijke onderhandelingen in Europa gaan nooit snel, doorbraken zijn er pas in de absolute eindfase'', weet Kamall, lid van de Tories sinds 1987 en als Europees fractieleider sinds 2014 May's rechterhand in Brussel.



,,Echte voortgang komt er pas als we ook over ons toekomstige partnerschap kunnen praten'', echoot hij de mantra van May. ,,Maar achter de schermen wordt er meer voortgang geboekt dan partijen openlijk willen loslaten. Zowel over burgerrechten als de Iers/Noordierse grens.''

Optimisme

Kamall ventileert zijn optimisme tegenover deze krant, minuten nadat Theresa May honderd meter verderop alle hoop op een snelle doorbraak vakkundig de grond in heeft geboord. Alsof het niet zij is die dwarsligt, roept ze haar Europese collega-leiders op nu ‘met spoed’ werk te maken van de burgerrechten, van zowel Europese burgers in Groot-Brittannië als Britse onderdanen in de EU.

Dat maakt deel uit van de Britse strategie, want praten over de burgerrechten leidt af van een ander heikel punt: het bedrag dat Londen bij vertrek op tafel moet leggen om oude verplichtingen af te kopen. Niet-officiële bronnen in Brussel gewagen van 60 miljard, de Britten zelf hebben nooit cijfers genoemd.

Dat bedrag ligt moeilijk, weet Mark Rutte, die eind vorige week nog met May belde. ,,Ik heb gezegd: luister, we moeten meer duidelijkheid van jou krijgen, vooral over die rekening. Alleen als dat gebeurt is er kans dat de taal die we naar buiten brengen meer naar de Britten leunt. Maar ze komt er niet mee. Het zou al helpen als ze met een voorstel komt hóe ze tot een bedrag wil komen, maar ook dat doet ze niet.''

Onaanvaardbaar

De burgerrechten waarover May het wel wil hebben zijn trouwens ook nog lang niet geregeld. Londen heeft grootmoedig aangeboden ze neer te leggen in een wet, zodat in Groot-Brittannië wonende Europeanen die zich in hun belangen geschaad voelen na de Brexit naar een Britse rechter kunnen stappen. Dat is voor Brussel onaanvaardbaar, want dan zouden in Europa wonende Britten beter af zijn dan Europeanen: zij kunnen in dezelfde situatie naar het Europese Hof in Luxemburg.

De meeste leiders vermeden vanmiddag veel over de Brexit te zeggen. Macron (Frankrijk) is blij met de nog steeds grote eenheid onder de 27, Merkel hoopt dat de gesprekken over burgerrechten, de scheidingssom en de Iers/Noordierse grens in december zover zijn dat de 27 dan wel de volgende stap kunnen zetten: naar parallelle onderhandelingen over een toekomstig partnerschap. May spreekt er vanavond aan de dinertafel nog over, maar de hoop dat zij nog veel nieuws zegt is intussen wel weg.