Breuk bij Forum voor Democratie in Brabant

Forum voor Democratie in Brabant is uiteen gevallen. Drie Statenleden splitsen zich af en gaan onder een andere naam verder. De Brabantse coalitie is, volgens hen althans, niet in gevaar. De nieuwe Brabantse JA21-fractie spreekt haar steun uit om zo de meerderheid te behouden.

De breuk binnen Forum in Brabant diende zich al even aan. De fractie raakte verdeeld over de koers die Thierry Baudet landelijk vaart met de overblijfselen van zijn partij. Een meerderheid toonde zich (openlijk) solidair aan de partijleider. Een smaldeel zette zich juist af en koos het spoor van JA21, een partij vol Forum-afsplitsers.

Aanvankelijk wilden ze in Brabant nog op dezelfde voet - ‘gewoon’ onder de Forum-vlag - verder. Onder het mom van dat de partij in de provincie helemaal losstaat van de landelijke tak. Nu is er dus toch sprake van een afscheiding. ,,De omstandigheden zijn gewijzigd”, reageert Forum-gedeputeerde Eric de Bie, doelend op Statenleden die voor verschillende partijen aan de Tweede Kamerverkiezingen meedoen in maart. ,,Op termijn zou dat tot gedoe geleid hebben.”

De nieuwe JA21-fractie, met voormalig Forum-fractievoorzitter Willem Rutjens aan het hoofd, stelt in een verklaring: ‘De eerder gemaakte afspraak met FvD Brabant - dat de Brabantse fractie los van landelijk opereert - bleek in de praktijk niet werkbaar. Daarom hebben we besloten ons politieke werk vanuit een eigen fractie voort te zetten.’

Steun aan de coalitie

De grote vraag is of de oorspronkelijke Statenleden van Forum samen door een door deur blijven kunnen. De partij bezweert van wel. De afgesplitste fractieleden spreken hun steun uit aan de coalitie van Forum met VVD, CDA en Lokaal Brabant. ,,Het belang voor Brabant staat voor iedereen voorop”, zegt De Bie. ,,Landelijk kunnen er verschillen zijn, maar in het Brabantse vinden we elkaar.” De Bie blijft namens Forum in het provinciebestuur zitten. Peter Smit (voorheen Forum) wordt nu onafhankelijk gedeputeerde.

Er is de betrokken partijen veel aan gelegen om met deze coalitie wél de eindstreep te halen, zo lijkt het. Een nieuwe val zou wel erg veel gezichtsverlies voor de provinciale politiek betekenen. In december 2019 sneuvelde de toenmalige coalitie al op de stikstofcrisis.

Verkiezingen

Van de Statenleden uit de ‘inboedel’ van Forum doen Bosschenaar Willem Rutjens en Loek van Wely uit Oss voor JA21 mee aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Zij weten ook Frank Duijs aan hun kant en verenigen zich nu in de nieuwe provinciale JA21-fractie.

Hans Smolders uit Tilburg en Joris van den Oetelaar uit Schijndel staan juist voor Forum op de kandidatenlijst voor de landelijke verkiezingen. Met Gemma van Heusden, Maikel de Bekker en Camiel van der Meeren (de nieuwe fractievoorzitter) blijven zij de Brabantse Forum-fractie vormen.

Eén zetel ligt na het vertrek van Stijn Roeles van afgelopen maandag nog open. Volgens Forum-gedeputeerde Eric de Bie gaat Maastrichtenaar Cees van der Sande die vrijgekomen plek opvullen. Hij zou dan wel naar Brabant moeten verhuizen.