Brabant: Geld ING-schikking moet naar misdaadbestrijding

Volgens de Bredase burgemeester Paul Depla (PvdA), die spreekt namens zijn Brabantse collega’s, zou het goed zijn de bij ING buitgemaakte miljoenen direct te besteden aan misdaadbestrijding, als signaal aan de samenleving. ,,Het laat zien dat de criminele industrie de bovenwereld uiteindelijk nodig heeft bij haar praktijken: banken, notarissen, de advocatuur. Het is belangrijk dat mensen dat beseffen. We moeten vol aan de bak om als samenleving weerbaar te blijven.”

Volgens Depla is het zonde om het afgepakte geld, zoals nu het geval is, in de algemene middelen te laten belanden. Dat laatste is vastgelegd in het regeerakkoord, waarin staat dat de justitiebegroting ‘niet afhankelijk dient te zijn van de opbrengst van boetes en schikkingen’.

Opbrengst stijgt

Er is de laatste jaren meer werk gemaakt van het afpakken van geld van de georganiseerde misdaad. In 2012 was het bedrag 50 miljoen, maar in de jaren daarna steeg dat fors. In 2017 maakte de overheid meer dan 200 miljoen euro buit.

Over 2018 zal het bedrag hoger uitkomen. De schikking van het Openbaar Ministerie met ING, dat zich schuldig maakte aan het op grote schaal mogelijk maken van witwassen, leverde de staat namelijk liefst 775 miljoen euro op. Honderd miljoen euro is afgepakte criminele winst, de rest is de boete die ING betaalt. Het bedrag is door de bank al overgemaakt aan Den Haag.

Depla is donderdagmiddag in het Tweede Kamergebouw een van de sprekers op de ‘miniconferentie’ over ondermijning, die gehouden wordt door de commissie Justitie en Veiligheid. Ondermijning is de term die gebruikt wordt voor de vermenging van de onder- en bovenwereld, volgens deskundigen een steeds groter probleem.

Volledig scherm Paul Depla, burgemeester van Breda. © ANP

In het regeerakkoord is afgesproken om voor de aanpak van ondermijning in 2019 eenmalig 100 miljoen euro uit te trekken. Volgens de burgemeester van Breda is dat lang niet genoeg, al durft hij geen concreet cijfer te plakken op het extra bedrag dat nodig is. ,,Je bent er ook niet alleen met geld. Het is een proces van lange adem op veel verschillende terreinen.”

Teruggeven aan buurten

Het idee van het inzetten van afgepakt crimineel geld tegen de misdaad is niet nieuw. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam pleitte er in april dit jaar nog voor om het geld uit te geven in de buurten die veel onder criminaliteit te lijden hebben. Bijvoorbeeld aan de scholen, zodat kinderen in criminele wijken met meer kansen opgroeien.