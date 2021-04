Rutte moet nu laten zien dat hij na drie kabinetten heeft begrepen dat het anders moet

Informateur Herman Tjeenk Willink merkte nog wat ‘ongemak’ bij partijen, maar zijn algemene indruk is: er is weer ruimte voor een nieuw kabinet onder leiding van premier Mark Rutte. Alleen moet de VVD-leider dan nog wel eerst een soort sollicitatiegesprek voeren met de andere partijen in de Tweede Kamer. Daarin moet hij dan laten zien dat hij – net als iedereen – voorstander is van een nieuwe bestuurscultuur in Den Haag.