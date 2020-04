RIVM: 90 procent ic-opnames voorkomen door coronamaatregelen

Ook zei Van Dissel dat de besmettingsgraad waarschijnlijk op 0,8 blijft hangen, waardoor het virus langzaam uitdooft. Het is belangrijk dat dit cijfer onder de 1 is, wat sinds medio maart het geval is. Dat cijfer betekent dat één besmet persoon gemiddeld één ander besmet. Wel zei Van Dissel dat de onzekerheid over die 0,8 komende tijd weer toeneemt.



Uiteindelijk moeten alleen nog zeer specifieke maatregelen in Nederland gelden om de verspreiding van corona te voorkomen, voorspelt Van Dissel. En niet meer de algemene maatregelen van nu. ,,Maar dat duurt wel even. We zijn nog maar net over de piek heen en het zorgpersoneel moet eerst even tot rust komen op dit moment.”



Tot slot gaf Van Dissel nog aan dat het Outbreak Management Team momenteel bekijkt of en op welke manier mondkapjes buiten de ziekenhuiszorg (bijvoorbeeld in de thuiszorg) gebruikt kunnen worden door werknemers. Over twee weken komt hier een advies over. Daarin zullen ook de contactberoepen (kappers, nagelstylisten) worden meegenomen.