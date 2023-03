Boerin Ingrid tegen wil en dank politiek in: ‘Ik kom op voor ons bestaansrecht’

podcast Waarom het Westen Zelenski wel steunt, maar niet vertrouwt

Ongeveer een jaar geleden schokte Poetin de wereld met zijn inval in Oekraïne. Wat is de situatie aan het front nu? In Nederland zorgde de inval voor een ommekeer als het gaat om de waardering van de krijgsmacht, maar wat zijn de gevolgen wereldwijd?