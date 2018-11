Boeren massaal in verzet tegen mestrechten

Die aantallen zijn vanmiddag in de Tweede Kamer bekendgemaakt door René van der Burg, directeur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Sinds begin dit jaar moeten alle melkveehouders in Nederland fosfaatrechten hebben voor hun koeien. Daarmee wordt bepaald hoeveel mest mag worden geproduceerd en hoeveel dieren de boeren kunnen houden.

De RVO heeft in opdracht van het ministerie van Landbouw 23.000 besluiten over fosfaatrechten genomen. Daartegen hebben bijna achtduizend boeren bezwaar gemaakt. ,,We hadden er ruim duizend verwacht’’, zei Van der Burg in de Tweede Kamer.

46 procent krijgt gelijk

In de bezwaarprocedures heeft 46 procent van de boeren tot nu toe gelijk gekregen. Of die boeren ook het recht krijgen om meer fosfaat te produceren (en dus meer vee te houden), is onduidelijk. Momenteel lopen er ruim zeshonderd beroepen en andere juridische procedures. ,,Daarvan hadden wij er zo’n vijftig verwacht’’, aldus de RVO-directeur.

Hoe het mogelijk is dat het aantal bezwaren en rechtszaken aanzienlijk hoger is dan verwacht, kon de RVO-directeur niet zeggen. ,,Het blijkt anders te zijn gelopen.’’ Een kleine 30.000 boeren hebben gebeld met de RVO, met vragen en klachten over het nieuwe fosfaatrechtenstelsel. Daarnaast heeft de dienst zo’n drieduizend mails beantwoord.

Onzekerheid

Veel boeren verkeren nog in onzekerheid over de aan hen toegekende fosfaatrechten. Honderden melkveehouders hebben minder rechten gekregen dan ze nodig hebben om hun bedrijf overeind te houden.

Begin deze maand berichtte deze krant dat minister Schouten van Landbouw duizenden vleesveebedrijven ten onrechte fosfaatrechten had gegeven. Die rechten worden op dit moment teruggehaald, maar kunnen niet aan melkveehouders worden verleend. Dat ergert de boeren, die al langer bij Schouten aandringen op hulp. In december gaat de Tweede Kamer opnieuw met de minister in debat over het fosfaatrechtenstelsel.