Boek oud-minister Willem Vermeend uit de handel vanwege plagiaat

SGP-vrouwen splijtzwam binnen partij: Geen felicitaties van hoofdbestuur

1 februari Lokale SGP-afdelingen mogen dan wel steeds vaker een vrouw op de gemeentelijke kieslijst zetten, maar dat is het hoofdbestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij een doorn in het oog. Dat blijkt uit de rubriek van SGP-partijvoorzitter Maarten van Leeuwen in partijblad De Banier.