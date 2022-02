BN’ers als lijstduwers raadsverkiezingen? ‘Opkomst is laag, alle aandacht is welkom’

,,Nee joh, gekkie’’. Dat is het gedecideerde antwoord van Tim Coronel op de vraag of hij zelf niet de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn in moet. Kan-ie niet, wil-ie niet, is helemaal geen goed idee. De autocoureur, Formule 1-specialist, helft van de bekende tweeling én prominent Alphenaar laat de lokale politiek liever aan ‘professionals’ over. ,,Er zijn mensen die daar veel beter op hun plek zijn dan ik.‘’