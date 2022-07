‘Blusdeken’ Johan Remkes moet nu de boze boer zien te kalmeren

Asielcri­sis: staatsse­cre­ta­ris kijkt of tijdelijke asielstop mogelijk is

Het kabinet bekijkt of de Vreemdelingenwet het toestaat om een asielstop in te stellen nu er nauwelijks opvangplekken zijn. Bij een asielstop worden aanvragen van asielzoekers tijdelijk niet meer in behandeling genomen.

30 juni