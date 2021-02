Blunder met avondklok kwam stap voor stap tot stand

Uit alles sprak gisteren de onmacht van premier Mark Rutte. ,,Ik doe toch echt een klemmend beroep op alle Nederlanders: blijf alsjeblieft binnen.’’ Een beroep, een advies, maar geen gebod. Amper vijf uur eerder had de Haagse rechter een streep gezet door de avondklok.



Het kabinet gebruikte een wet die was bedoeld voor een dijkdoorbraak, een noodsituatie. Niet voor een avondklok waar volgens de rechter al vaker over was gesproken. En die al ‘ruim vóór de daadwerkelijke invoering’ als optie was genoemd. Oftewel: de juristen van de ministers Ferd Grapperhaus (Justitie) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) hebben de verkeerde wet gebruikt.