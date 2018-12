Blokhuis in het nauw rond abortuskwestie

De twee coalitiepartijen willen dat de Tweede Kamer dat onderstreept en hebben daarvoor genoeg partijen achter zich.



Siriz komt voort uit de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK), die campagne voert tegen abortus, en is daarmee nog altijd nauw verbonden. De VVD en D66 twijfelen, samen met een aantal andere partijen in de Kamer, al langer of Siriz niet stiekem probeert vrouwen ervan te weerhouden hun zwangerschap af te breken.



De twee coalitiepartners wilden Blokhuis de kans geven regels op te stellen om te verzekeren dat de hulporganisatie zwangeren onpartijdig advies geeft. Maar de medewerking van Siriz aan een anti-abortuscampagne heeft hun woede gewekt.



Blokhuis wil Siriz niet verbieden deel te nemen aan bijvoorbeeld de gewraakte Week van het Leven. Buiten hun advieswerk om zijn organisaties als Siriz volgens hem vrij om te doen en laten wat ze willen. Hij beloofde wel de zwangerenvraagbaak aan te spreken op haar deelname aan de anti-abortuscampagne.



,,Wat D66 betreft mogen gesubsidieerde keuzehulporganisaties niet sturen’’, zegt Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66). ,,Niet in gesprekken en niet in andere uitingen.’’