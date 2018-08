Blok wil verder praten met beledigd Suriname

Denk verliest kort geding over geheime opname

15 augustus Journalisten van BNNVARA mochten in het geheim een geluidsopname maken van een Denk-politicus op zijn fractiekamer. Dat is de uitspraak in kort geding van de Amsterdamse rechtbank. De opname hoeft niet vernietigd of verwijderd te worden. De belangen van de journalisten wegen zwaarder dan die van de politieke partij.